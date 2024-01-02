Пел медведям песни. Блогер Влад Повеликин обошёл пешком вокруг Байкала

Несмотря на все старания, Владу часто приходилось тащить за спиной 30−35 килограмм. Это не только тяжело физически, но и затрудняет передвижение по скалам — сильно меняет центр тяжести. «В день мы преодолевали по 20−30 километров, но на плохо проходимых участках, когда приходилось идти по местам лесных пожаров или обходить, обплывать преграждающие путь скалы, дневной переход мог составить и 6 километров, — вспоминает путешественник. — Поход был довольно тяжёлым, за три месяца я сбросил 14, а Катя 5 килограмм. Ночью мы спали как убитые, даже когда ночевали под железнодорожным мостом».