Пел медведям песни. Блогер Влад Повеликин обошёл пешком вокруг Байкала

Летом 2023 года путешественник и блогер из Нижнего Новгорода Влад Повеликин со своим оператором Екатериной обошли пешком (и местами на надувной лодке) вокруг Байкала, преодолев в общей сложности около двух тысяч километров.
Три месяца в дороге
10 июня Влад и Екатерина вышли из Листвянки и отправились на север, а 14 сентября, завершив круг, вернулись на старт. В пути они любовались красотами и грелись в горячих источниках, знакомились с жителями прибрежных посёлков и неделями не видели других людей, рисковали утонуть и встретили 17 медведей. О том, как это было, читайте в материале irk.aif.ru. Также нижегородцы снимали видеоблог.
«Я давно увлекаюсь путешествиями и веду об этом блог, — рассказывает Влад Повеликин. — Например, в 2021 году я проехал 13 тысяч километров на велосипеде от Нижнего Новгорода до Владивостока. Работа мне нужна такая, чтобы ей можно было заниматься из поездок, с помощью смартфона. Поэтому я создал интернет-магазин. Ранее я дважды бывал на Байкале, и он произвёл на меня неизгладимое впечатление. Сразу понимаешь, почему озеро называют “батюшка Байкал”.
На поход вдоль берегов священного озера блогера вдохновила книга иркутянина Эрика Бутакова «Вокруг Байкала за 73 дня» — в 1992 году автор вместе с врачом и участником Олимпийских игр Владимиром Михайлюком первыми в истории преодолели этот маршрут. У самих Влада и Екатерины дорога заняла больше времени — 97 дней.
«Мы не стремились поставить рекорд, к тому же помимо самого путешествия время в дороге уходило на видеосъемки и монтаж», — делится мужчина.
Обувь — наше всё
К подготовке подошли тщательно: распланировали и зарегистрировали в МЧС маршрут; заранее подали заявления на посещение заповедников. В некоторые точки пути, где есть почтовые отделения, отправили посылки: запасные ботинки, запасы провизии, две сверхлёгких надувных лодки — пакрафта. Правда, из четырёх посылок две не дождались путешественников — после того, как истёк срок хранения, их отослали обратно.
Электричество для техники давали пауэр-банки (аккумуляторы), которые заряжали от солнечной батареи, закреплённой поверх рюкзака или на стене палатки. «Обувь — важнейшая часть экипировки, и перед большим путешествием её обязательно стоит испытать в более коротком походе, — советует Влад Повеликин. — Так, удобные в городе ортопедические стельки за три дня “убили” мне ноги. И наоборот, в ботинках на жёсткой подошве, в которых не страшно ходить по камням, оказалось невозможно шагать по асфальту».
Рюкзаки старались максимально облегчить, например, из еды с собой несли преимущественно сублимированные продукты. Разнообразить рацион помогали грибы, ягоды и запасы, оставленные в охотничьих домиках — зимовьях. В свою очередь сами путники оставляли после себя в зимовье запас дров.
Палатку взяли без ветровых оттяжек — тоже для экономии веса. Но об этом пришлось пожалеть: бывали ночи, когда чтобы сильный ветер не перевернул убежище, Владу и Екатерине приходилось спать сидя, подпирая стены палатки спинами.
Несмотря на все старания, Владу часто приходилось тащить за спиной 30−35 килограмм. Это не только тяжело физически, но и затрудняет передвижение по скалам — сильно меняет центр тяжести. «В день мы преодолевали по 20−30 километров, но на плохо проходимых участках, когда приходилось идти по местам лесных пожаров или обходить, обплывать преграждающие путь скалы, дневной переход мог составить и 6 километров, — вспоминает путешественник. — Поход был довольно тяжёлым, за три месяца я сбросил 14, а Катя 5 килограмм. Ночью мы спали как убитые, даже когда ночевали под железнодорожным мостом».
Помимо зимовий и мостов приют путешественникам давали метеорологическая станция, кордоны, на которых живут охраняющие заповедные территории егеря, а однажды байк-пост — перевалочная станция байкеров, где можно остановиться в длительных поездках.
До стартовой точки маршрута добирались автостопом, потому что с собой везли пиротехнику для отпугивания медведя. В самолёт бы с такой не пустили.
Чувствуешь себя кочевником
«За время похода мы встретили множество животных: нерп, косуль, лису, змей, находили выброшенные на берег трупики рачка — эпишуры, — перечисляет Влад Повеликин. — Однажды мимо нас на протяжении пяти минут летела стая бакланов, так их много на Байкале».
Случались и неприятные, а порой и опасные соседи. Екатерину дважды кусали клещи (к счастью, без последствий), также путников буквально заедали комары. А репеллента для отпугивания насекомых хватало лишь на несколько минут. Сетки — накомарники с собой брать не стали, но особо богатый кровососами участок тайги преодолевали в самодельных масках, сделанных из шнурков и оконной сетки.
В Тажеранских степях местные жители предупреждали не ночевать в открытом поле — волки регулярно нападают на скотину.
«Идёте вдвоём по бескрайней степи, часами не встречая ни машин, ни людей, и ощущаете себя кочевниками, — рассказывает путешественник. — Вообще удивительно, насколько разная на Байкале природа, новый ландшафт встречается буквально каждые пятнадцать километров».
Хозяин тайги
Самые опасные встречи с байкальской фауной были, конечно, с «хозяином тайги».
«За время путешествия мы видели семнадцать медведей, — говорит Влад Повеликин. — Мимо одних проплывали на лодке, других встречали в лесу — они обычно сами уходили в сторону».
Самая опасная встреча произошла, когда Влад и Екатерина наткнулись на молодого медведя, который ел насекомых, облепивших каменистый берег. Обитая в заповеднике, он не боится человека — игнорировал шум, удары камнями, даже выстрел из охотничьего сигнала. В какой-то момент Влад начал петь медведю песню — «На поле танки грохотали».Хищник всё никак не уходил, обойти его было нельзя, приходилось медленно идти следом по берегу. Так продолжалось почти час. Потом медведь вдруг направился к людям, но зажжённый файер его отпугнул, — не столько огнём, сколько запахом дыма, — и косолапый наконец удалился.
«Если бы это был более взрослый, понимающий свою силу зверь, эта встреча могла бы закончиться печально, — говорит Влад Повеликин. — По этой причине мы старались как можно быстрее уходить от трупов животных. Медведь часто оставляет туши, чтобы они немного подпортились, “квасит” пищу. Если он подумает, что вы покушаетесь на его добычу — нападёт».
Местные жители на медведей тоже жалуются: на метеостанции в посёлке Давша «топтыгин» украл пластиковую бочку, в которой настаивался силос для скота, в другом месте, привлечённый запахом резины, разорвал две лодки. А егеря на кордонах, когда идут в туалет, обязательно берут с собой собаку, чтобы та могла предупредить о медведе.
По морям, по волнам
На пакрафтах путешественники двигались в двух случаях: когда не удавалось получить разрешение на посещение заповедника, или когда физически нельзя было пройти по берегу озера. Иногда брели по песчанным косам по колено в воде, таща за собой сложенные в лодку вещи.
«Спасательные жилеты мы с собой не брали, но нашли выброшенные на берег. Вообще много чего находили: удочки, ботинок, даже кувалду. Можно на самом Байкале из “даров моря” собрать себе экипировку», — шутит Влад.
Лодку и надувные матрасы накачивали электрическим насосом. Им же оказалось очень удобно раздувать костёр, когда дрова были сырыми.
На воде тоже бывали опасные моменты: однажды в тумане лодочка чуть не столкнулась с туристическим судном, в другой раз Влад и Екатерина никак не могли справиться с волнами в проливе между берегом и полуостровом Святой Нос. В конце концов их перевезли туда на катере. Селенгу тоже пересекали на лодке, а не по дорогам, причём в сезон дождей. Когда появлялась связь, Влад и Екатерина выкладывали отснятые серии блога. Подписчики следили за путешествием и переживали, когда долго не было вестей. Однажды обеспокоенный зритель даже подал заявление в полицию и, выйдя к людям, Влад узнал, что его ищут. Пришлось писать объяснение, мол, никуда я не терялся.
«Это был трудный, но интересный маршрут, — подвёл итог приключения Влад Повеликин. — И останавливаться на достигнутом я не планирую. Весной начну подготовку к большому мото-путешествию».