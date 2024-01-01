Одного из братьев Сафроновых заменил фокусник из Павлодара

«Карты — это отдельная тема и огромная моя любовь. Ведь именно с них я и начинал, — отметил Виктор. — А Сергей оказался классным дядькой и милым чувачком. Как бы он ни был известен, все равно остается человеком. И если вам предложат сотрудничать со звездой, подойдите к этому с холодной головой и спокойно делайте свою работу, прямо как я!».