Снегопад, сильный ветер и туман: прогноз погоды в Казахстане на 2 января

Согласно прогнозу, на всей территории республики сохраняется нестабильная погода, обусловленная воздействием Атлантического циклона и связанными с ним атмосферными фронтами.
«Ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, снег будет идти в основном на западе страны. Только на юге, юго-западе и юго-востоке не предвидится осадков. В разных регионах Казахстана также прогнозируется туман, гололед и порывистый ветер, сопровождаемый метелью».
Синоптики также предупреждают о возможных очень сильных ветрах со скоростью 30 м/с и более на западе, севере, центре Абайской области, а также на юго-западе и в гористых районах Жамбылской области.
Ранее было объявлено, что в первый день 2024 года синоптики прогнозируют повышенное содержание вредных веществ в воздухе над двумя южными мегаполисами Казахстана.