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Снегопад, сильный ветер и туман: прогноз погоды в Казахстане на 2 января

Специалисты из РГП «Казгидромет» предостерегают ожидающих погодных условий во вторник, 2 января 2024 года, передает DKNews.kz.
Сейчас в Ричмонде: +9° 6 м/с 53% 759 мм рт. ст. +8°
Источник: DKNews.kz

Согласно прогнозу, на всей территории республики сохраняется нестабильная погода, обусловленная воздействием Атлантического циклона и связанными с ним атмосферными фронтами.

«Ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, снег будет идти в основном на западе страны. Только на юге, юго-западе и юго-востоке не предвидится осадков. В разных регионах Казахстана также прогнозируется туман, гололед и порывистый ветер, сопровождаемый метелью».

РГП «Казгидромет»

Синоптики также предупреждают о возможных очень сильных ветрах со скоростью 30 м/с и более на западе, севере, центре Абайской области, а также на юго-западе и в гористых районах Жамбылской области.

Ранее было объявлено, что в первый день 2024 года синоптики прогнозируют повышенное содержание вредных веществ в воздухе над двумя южными мегаполисами Казахстана.