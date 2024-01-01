Грядет резкое похолодание. ГАИ Минска советует должным образом подготовить авто к поездкам в мороз

Перед тем как отправиться в путь, тем более на большие расстояния, следует тщательно проверить состояние автомобиля, чтобы не попасть в проблемную ситуацию на дороге.
Водителям советуют увеличить дистанцию и отдавать предпочтение наиболее безопасной в складывающихся условиях скорости. Лучше избегать резких торможений и маневров. Важно не забывать об использовании ремней безопасности — это касается всех, кто находится в машине. Тем, кто перевозит детей, нужно уделить повышенное внимание обеспечению их безопасности. Пешеходы должны использовать световозвращающие элементы. При пересечении проезжей части необходимо снимать капюшоны и не отвлекаться на телефоны.
Стоит помнить, что на скользкой дороге тормозной путь машины значительно увеличивается. Инспекторы ГАИ продолжают мониторинг ситуации на дорогах. Наряды ДПС ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.