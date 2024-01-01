Грядет резкое похолодание. ГАИ Минска советует должным образом подготовить авто к поездкам в мороз

Водителям советуют увеличить дистанцию и отдавать предпочтение наиболее безопасной в складывающихся условиях скорости. Лучше избегать резких торможений и маневров. Важно не забывать об использовании ремней безопасности — это касается всех, кто находится в машине. Тем, кто перевозит детей, нужно уделить повышенное внимание обеспечению их безопасности. Пешеходы должны использовать световозвращающие элементы. При пересечении проезжей части необходимо снимать капюшоны и не отвлекаться на телефоны.