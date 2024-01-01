В Казахстане вступили в силу изменения по выплате пенсий и пособий

С Нового года дети Казахстана начнут получать средства из Нацфонда. В стране проживает 6,7 млн детей до 18 лет. Каждый из них будет получать долю с инвестиционного дохода Национального фонда РК. Изъять деньги владелец именного счета может по достижении 18 лет и на определенные цели: оплату обучения и покупку жилья.