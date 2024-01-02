Что изменится в Беларуси в 2024 году: увеличатся пенсии и пособия на детей, у бюджетников вырастут зарплаты, «зайцы» в транспорте станут платить больше штрафов

Определенные новшества ждут тех белорусов, которые в 2024 году выходят на пенсию. Изменения такие: до 30 лет увеличивается продолжительность «трудового» времени, за которое необходимо предоставить справки о зарплате. Также ровно на шесть месяцев — до 19,5 лет — увеличивается минимальный страховой стаж, то есть период времени, который необходим для назначения трудовой пенсии (обо всем это и не только во всех деталях и подробностях рассказываем вот по этой ссылке). К слову, как рассказали в Минтруда, в 2024 году пенсии по возрасту будут существенно увеличены: их планируют поднять на 15%.