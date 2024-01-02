Что изменится в Беларуси в 2024 году: увеличатся пенсии и пособия на детей, у бюджетников вырастут зарплаты, «зайцы» в транспорте станут платить больше штрафов

В 2024 году произойдет целый ряд изменений, которые так или иначе коснутся каждого белоруса. Накануне короткой рабочей недели, которая стартует 3 января, напоминаем самые-самые важные новшества и рассказываем о них.
Пособия, стипендия, налоги, штрафы: что изменится в 2024
Уже с 1 января 2024 года в Беларуси вырастут пособия, стипендии, но вместе с ними увеличатся налоги и сборы. Все дело в том, что с 1 января в республике увеличивается базовая величина: ее подняли с 37 до 40 BYN. Базовая величина — показатель, который используется при определении ряда пособий, стипендий, налогов, сборов. В общей сложности, она фигурирует в более чем 200 нормативных актах.
Помимо пособий и выплат вырастут штрафы и пошлины: к примеру, «зайцы» в общественном транспорте Минска будут оплачивать как минимум 20 рублей штрафа — 0,5 базовой, при обмене паспорта нужно будет платить 40 рублей, выдача водительского удостоверения подорожает на 6 рублей: с 74 до 80, подорожает и проживание в государственном арендном жилье.
В 2024 году подрастут зарплаты у работников бюджетной сферы: в Беларуси увеличили размер базовой ставки (не путать с базовой величиной). В правительстве приняли решение о том, что с 1 января 2024 года базовая ставка будет установлена в размере 250 рублей. Отметим, что с 1 января 2023 года базовая ставка составляла 228 рублей, потом ее увеличили, с 1 сентября 2023 года ее размер составлял 235 рублей.
К базовой ставке привязаны не только зарплаты бюджетников, но и целый ряд иных стимулирующих и компенсирующих выплат, соответственно, они также пропорционально увеличатся. Еще одна приятная новость касается педагогов: им с 1 января 2024 года поднимут зарплату — кому-то на 15%, а кому-то сразу на 22%.
Пенсии 2024, новые правила, что изменится
Определенные новшества ждут тех белорусов, которые в 2024 году выходят на пенсию. Изменения такие: до 30 лет увеличивается продолжительность «трудового» времени, за которое необходимо предоставить справки о зарплате. Также ровно на шесть месяцев — до 19,5 лет — увеличивается минимальный страховой стаж, то есть период времени, который необходим для назначения трудовой пенсии (обо всем это и не только во всех деталях и подробностях рассказываем вот по этой ссылке). К слову, как рассказали в Минтруда, в 2024 году пенсии по возрасту будут существенно увеличены: их планируют поднять на 15%.
И не только они, а еще и социальные пенсии, доплаты (повышение) к пенсиям, предусмотренные для отдельных категорий пенсионеров, надбавки и доплаты пенсионера, достигшим 75-летнего возраста (получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите). Все дело в том, что все эти выплаты привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, который пересматривается четыре раза в год и всегда в сторону увеличения. В 2024 году БПМ пересмотрят 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября, а значит, увеличатся и зависящие от него выплаты. Отметим, что по 31 января 2024 года БПМ составляет в среднем на душу населения составит 367 рублей 79 копеек.
Трудовой кодекс Беларуси 2024, что изменится в 2024
Уже в первый день 2024 года в Беларуси вступает в силу обновленный Трудовой кодекс: как делить отпуск, день для родителей, диспансеризация, контракт на 3 года, новшества на полставки, а еще новые правила выплаты зарплаты — про все это и не только рассказываем вот тут.
В Беларуси стоимость ЖКУ пересматривают дважды в год: в начале января и в начале июня. Ранее рост цен не должен был превышать 5 долларов в год в эквиваленте, потом от этой привязки отказались, по новым правилам жировки не должны потяжелеть более, чем 0,5 базовой величины (соответственно, в 2024 году — не более 20 белорусских рублей). В общем и целом, с 1 января увеличится стоимость жилищно-коммунальных услуг, а в первый день лета, с 1 июня, подорожают газ, отопление и электричество. По оценкам Министерства жилищно-коммунального хозяйства, за двушку, где проживают два человека платить в среднем придется около 153 BYN.