FT: в Европе истек срок годности препарата от COVID-19 на $1 млрд

Как отмечает FT, речь идет о противовирусном препарате «Паксловид», который в странах ЕС разрешено применять с конца 2021 года. К концу февраля текущего года истекает срок около 3,1 млн курсов этих лекарств. При этом не израсходованы из них были более 1,5 млн пятидневных курсов общей стоимостью в $1,1 млрд.