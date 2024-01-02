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FT: в Европе истек срок годности препарата от COVID-19 на $1 млрд

Противовирусный препарат Pfizer от COVID-19, на закупку которого Евросоюз потратил $1 млрд, остался невостребованным, поскольку за время реализации мер контроля над выдачей пациентам таблеток их срок годности истек. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на британскую аналитическую компанию Airfinity.
Вакцинация
Источник: Reuters

Как отмечает FT, речь идет о противовирусном препарате «Паксловид», который в странах ЕС разрешено применять с конца 2021 года. К концу февраля текущего года истекает срок около 3,1 млн курсов этих лекарств. При этом не израсходованы из них были более 1,5 млн пятидневных курсов общей стоимостью в $1,1 млрд.

В декабре газета Politico сообщала, что страны ЕС уничтожили не менее 215 млн доз вакцин от COVID-19 из числа закупленных в разгар пандемии, но не пригодившихся. Их стоимость, по подсчетам газеты, составила примерно €4 млрд.

Лусине Баласян

ЕС
медицина
коронавирус