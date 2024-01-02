FT: в Европе истек срок годности препарата от COVID-19 на $1 млрд

Как отмечает FT, речь идет о противовирусном препарате «Паксловид», который в странах ЕС разрешено применять с конца 2021 года. К концу февраля текущего года истекает срок около 3,1 млн курсов этих лекарств. При этом не израсходованы из них были более 1,5 млн пятидневных курсов общей стоимостью в $1,1 млрд.
В декабре газета Politico сообщала, что страны ЕС уничтожили не менее 215 млн доз вакцин от COVID-19 из числа закупленных в разгар пандемии, но не пригодившихся. Их стоимость, по подсчетам газеты, составила примерно €4 млрд.
Лусине Баласян