Как правильно провести первые 12 дней Нового года, чтобы быть счастливым

1 января отвечает за нашу личность, за характер и внешность. В этот день нужно уделить внимание своей внешности, красиво одеться, накраситься, сделать прическу. Ощутите себя красавицей. В этот день можно уделить время своему телу. Массаж, скраб, любая физическая активность, прогулка, также важно не переедать и правильно питаться. Также важно сопровождать свои действия намерением. Например, 1 января можно проговаривать «Сегодня я закладываю семена в свою молодость и красоту, в свое здоровье и привлекательность».