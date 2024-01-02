Цунами прошло без последствий для Хабаровского края

Цунами, вызванное землетрясением в Японии, прошло без последствий для Хабаровского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Напомним, днём 1 января в префектуре Исикава на острове Хонсю зафиксировали толчки с магнитудой до 7,6. В результате землетрясения образовались волны, которые ударили по прибрежным городам. Другая их часть начала движение на север в сторону побережья Сахалина, Приморья и Хабаровского края.
Риск повышения уровня воды существовал в Охотском, Аяно-Майском, Ванинском и Советско-Гаванском районах. Но в итоге цунами, которое приблизилось к берегу вечером, оказалось небольшим и не повлекло за собой никаких последствий.
«Подход волны цунами к побережью Хабаровского края не привел к нарушению условий жизнедеятельности населения. Существенных изменений уровня воды не зафиксировано», — прокомментировали в МЧС.