Цунами прошло без последствий для Хабаровского края

Напомним, днём 1 января в префектуре Исикава на острове Хонсю зафиксировали толчки с магнитудой до 7,6. В результате землетрясения образовались волны, которые ударили по прибрежным городам. Другая их часть начала движение на север в сторону побережья Сахалина, Приморья и Хабаровского края.