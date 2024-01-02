Радиационный фон в Приморье замерили после землетрясения в Японии

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю после землетрясения в море у берегов Японии организовало мониторинг радиационного фона, сообщили на сайте ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора замерили уровень радиации на территории региона, а также исследовали морскую воду на показатели радиационной безопасности.
Замеры показали, что радиационный фон не превысил средних многолетних значений по Приморскому краю.
Напомним, 1 января в море у берегов префектуры Исикава в Японии произошло землетрясение силой 7 с лишним баллов. Из-за этого в Приморье объявили угрозу цунами, однако вода поднялась незначительно.