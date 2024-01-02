Хабаровчан приглашают на ярмарку в центре города

Фестиваль стартовал 15 декабря на площади имени Ленина. На то, чтобы представить продукцию, мастерам даётся пять дней. До 3 января свои изделия презентуют мастер по дереву Денис Куницын, который создаёт пейзажи и миниатюры, а также вязальщица Татьяна Абрамова, делающая игрушки в смешанной технике.