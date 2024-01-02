Хабаровчан приглашают на ярмарку в центре города

В Хабаровске проходит ежегодная краевая ярмарка «АмурФест». Гостям предлагают изделия на любой вкус из кожи, дерева, воска, металла, ткани и эпокидной смолы, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Фестиваль стартовал 15 декабря на площади имени Ленина. На то, чтобы представить продукцию, мастерам даётся пять дней. До 3 января свои изделия презентуют мастер по дереву Денис Куницын, который создаёт пейзажи и миниатюры, а также вязальщица Татьяна Абрамова, делающая игрушки в смешанной технике.
Всего свои творения продемонстрируют 65 мастеров из разных уголков края. Посетителей ждут кружева, украшения из натуральных камней, ароматические свечи и многое другое.
«Хабаровский край — это богатый талантливыми людьми регион, которому всегда есть что показать, кем гордиться. Мы прилагаем все усилия для развития креативных индустрий. И работы мастеров на ярмарке в очередной раз продемонстрируют таланты нашего края», — отметил министр культуры региона Юрий Ермошкин.
По будням «АмурФест» работает с 17:00 до 20:00, в выходные и праздники — с 12:00 до 20:00. Завершится ярмарка 28 февраля.