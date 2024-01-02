С улиц Владивостока ликвидируют выброшенные елки

Во Владивостоке недобросовестные продавцы елок выбросили на улицу деревья, которые так никто и не купил. 2 января «новогоднюю свалку» ликвидировали, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Бригады дорожной службы вывезли выброшенные елки с улиц города. Деревья валялись на Пихтовой, Вилкова, Адмирала Горшкова, Постышева, Борисенко, Тимирязева, Спортивной, а также на Проспекте 100-летия Владивостока и Проспекте Красного Знамени.
Работы по утилизации новогодних деревьев продолжаются. Напомним, ранее «Комсомолка» объясняла, как же правильно подобрать хвойное растение в качестве новогоднего украшения. О том, что лучше выбрать — ель или пихту, и чем эти растения отличаются друг от друга, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда — Владивосток» кандидат биологических наук и сотрудник института ботанического сада ДВО РАН Ирина Крестова.