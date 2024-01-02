С улиц Владивостока ликвидируют выброшенные елки

Работы по утилизации новогодних деревьев продолжаются. Напомним, ранее «Комсомолка» объясняла, как же правильно подобрать хвойное растение в качестве новогоднего украшения. О том, что лучше выбрать — ель или пихту, и чем эти растения отличаются друг от друга, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда — Владивосток» кандидат биологических наук и сотрудник института ботанического сада ДВО РАН Ирина Крестова.