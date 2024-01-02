Метели сменят морозы — Казгидромет о погоде в Казахстане на январь

В западных регионах страны в начале января ожидается понижение температуры воздуха ночью от −3+5°С до 0,-10°С, днем от −3+7°С до 0,-5°С, во второй половине — дальнейшее понижение ночью до −10−18°С, днем до −3−10°С, лишь в конце первой декады потеплеет.