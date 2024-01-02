Метели сменят морозы — Казгидромет о погоде в Казахстане на январь

АСТАНА, 2 янв — Sputnik. На большей части республики на протяжении января прогнозируются осадки (дождь, снег), в северных регионах — преимущественно в виде снега.
По Казахстану часто ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15−28 м/с.
С 3 января на северо-западе, севере, центре и на востоке Казахстана с затоком холодных воздушных масс прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха:
- на северо-западе, севере республики ночью от −3+2°С до −20−27°С, днем от −3+2°С до −7−15°С;
- в центре и на востоке ночью от 0,-8°С до −20−28°С, днем от 0,-5°С до −5−18°С.
Во второй половине первой декады в северной половине Казахстана прогнозируется ослабление морозов: ночью до −5−15°С, днем до −3−8°С. В конце первой декады, в начале второй декады января с усилением поля повышенного давления вновь температура понизится ночью до −18−25°С.
В западных регионах страны в начале января ожидается понижение температуры воздуха ночью от −3+5°С до 0,-10°С, днем от −3+7°С до 0,-5°С, во второй половине — дальнейшее понижение ночью до −10−18°С, днем до −3−10°С, лишь в конце первой декады потеплеет.
В южной половине республики волна холода ожидается менее интенсивной, прогнозируется колебание температурного фона ночью от −5+5°С до −3−15°С, днем от +5+10°С до −8+3°С.
Согласно консультативному прогнозу во второй и третьей декадах января 2024 года на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий, морозные дни будут сменяться оттепелями, при которых учащаются прохождение циклонов и атмосферных фронтов и как следствие снегопады (в южной половине республики осадки), метели.
А при смене воздушных масс наблюдаются гололедные явления, туманы. Прогнозируется несколько волн тепла:
- в северной половине и на востоке температура ночью повысится до −3−13°С, днем до −5+5°С;
- в южной половине и на западе ночью до −5+5°С, днем до +5+15°С.
С северо-западным вторжением антициклонов на территорию страны прогнозируются несколько волн холода.
Температура воздуха в эти дни понизится:
- в северной половине, на востоке и в горных районах юго-востока ночью до −22- 30, днем до −12−20°С;
- в южной половине и на западе ночью до −13−23°С, днем до −3−13°С.
Температурный фон в январе по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1−2°С.
Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы — в северо-западной половине страны, в горных и предгорных районах юга и юго-востока республики.