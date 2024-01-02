В Башкирии похолодает до −28 градусов

По данным Башгидромета, сегодня днем в отдельных районах республики пройдет небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем −16, −21 градус. По югу до −11 градусов.
3 января прогнозируется снег, местами сильный. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −14, −19 градусов, на севере Башкирии −23, −28 градусов. Днем −4, −9 градусов, на севере региона до −14.
4 января вновь ожидается снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью −11, −16 градусов. Днем, как и накануне, −4, −9 градусов.