В Башкирии похолодает до −28 градусов

3 января прогнозируется снег, местами сильный. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −14, −19 градусов, на севере Башкирии −23, −28 градусов. Днем −4, −9 градусов, на севере региона до −14.