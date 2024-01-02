В Уфимском планетарии рассказали об астрономических событиях 2024 года

Затмений будет четыре: два лунных и два солнечных. Но ни одно их них, к сожалению, не будет видно в России. Первое солнечное затмение произойдет 8 апреля, его смогут наблюдать жители Северной Америки. Второе, кольцеобразное, ожидается 2 октября, и будет видно в Южной Америке.