В Уфимском планетарии рассказали об астрономических событиях 2024 года

В Уфимском планетарии рассказали, какие астрономические события ожидаются в 2024 году.
Прежде всего, будет много сильных магнитных бурь. Это станет следствием очередного максимума солнечной активности.
Затмений будет четыре: два лунных и два солнечных. Но ни одно их них, к сожалению, не будет видно в России. Первое солнечное затмение произойдет 8 апреля, его смогут наблюдать жители Северной Америки. Второе, кольцеобразное, ожидается 2 октября, и будет видно в Южной Америке.
Полных лунных затмений не будет. Первое ожидается 25 марта, будет полутеневым. В России его смогут увидеть жители Дальнего Востока. Второе произойдет 18 сентября, будет частным, с небольшой фазой — 0,09. Однако в Башкирии видно будет только его начало. Луна в это время еще не выглядит яркой, поэтому событие пройдет практически незаметно.
Суперполнолуния ожидаются 18 сентября и 17 октября. Миниполнолуние — 24 февраля и 25 марта.
Как и прежде, можно будет наблюдать метеорные потоки. Самыми яркими станут Квадрантиды в январе, Эта-Аквариды в апреле-мае, Персеиды в августе и Геминиды в декабре.
По-прежнему можно будет наблюдать противостояние планет. Сатурна — 8 сентября, Юпитера — 7 декабря, Урана и Нептуна — 21 ноября и 17 ноября соответственно. Марс лучше всего наблюдать в конце года, незадолго до его противостояния с Солнцем. У Меркурия вечерняя видимость хорошая будет в марте, а утренняя — в сентябре.
Из всех соединений планет наиболее доступным для наблюдения будет соединение Юпитера и Марса 14 августа в 21:50.