В Новосибирске несколько сотен человек приняли участие в «Забеге желаний»

В Новосибирске 1 января 2024 года, состоялся «Забег обещаний». По приблизительным оценкам, его участниками стали около 400 человек. Каждый выбирал одну из двух дистанций: 2024 метра или пять километров.
Название этого спортивного праздника, который традиционно проходит в первый день года, связано с тем, что бегуны дают себе обещания сделать что-то важное. Старт забега состоялся в полдень на Михайловской набережной. Погода была достаточно комфортной и поэтому участников было достаточно много, считают организаторы..
«Забег обещаний», — это спортивное мероприятие, которое проводится по всей стране 1 января в 12:00 по местному времени. Все участники должны написать на табличке свои планы на год и пробежать заявленную дистанцию.