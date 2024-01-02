В Новосибирске несколько сотен человек приняли участие в «Забеге желаний»

Название этого спортивного праздника, который традиционно проходит в первый день года, связано с тем, что бегуны дают себе обещания сделать что-то важное. Старт забега состоялся в полдень на Михайловской набережной. Погода была достаточно комфортной и поэтому участников было достаточно много, считают организаторы..