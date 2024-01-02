Жителей Свердловской области предупредили об аномальных холодах

В период морозов также не рекомендуется совершать дальние поездки на автомобиле из-за опасности поломки двигателя. Если возможности отложить поездку нет, необходимо запастись горячим чаем в термосе, небольшим запасом продуктов, а также обязательно иметь при себе лопату, средства связи и спички.