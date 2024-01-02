Жителей Свердловской области предупредили об аномальных холодах

Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
Местами в области температура может достигать 40 — 42 градусов ниже нуля. В связи с этим Главное управление МЧС по Свердловской области призывает организации воздержаться от проведения работ на открытом воздухе, а туристов — от участия в походах.
В период морозов также не рекомендуется совершать дальние поездки на автомобиле из-за опасности поломки двигателя. Если возможности отложить поездку нет, необходимо запастись горячим чаем в термосе, небольшим запасом продуктов, а также обязательно иметь при себе лопату, средства связи и спички.
Перед выходом на улице рекомендуется поесть. Одежда должна быть многослойной с непромокаемым верхним слоем. В обуви должны быть сухие стельки.
О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
Ранее «МК-Урал» сообщал, что декабрь 2023 года занял две строчки в списке самых холодных дней Екатеринбурга в 21 веке, который представлен в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». В этот список вошла 21 позиция.
Данные о самых холодных днях (дни с самой низкой среднесуточной температурой, −28 и ниже) представлены по сообщениям с метеостанции Екатеринбурга. 2023 год занял в холодном рейтинге восьмую строчку с температурой 12 декабря (-29,9) и двадцатую позицию с температурой 8 декабря (-28,3).