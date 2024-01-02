ГАИ: Сегодня на дорогах может быть опасно

В такую погоду водителям необходимо двигаться со скоростью, соответствующей конкретным дорожным условиям на каждом участке маршрута. Особо осторожными следует быть и заранее снижать скорость в местах, где в первую очередь образуется наледь из-за частых торможений: перед пешеходными переходами, искусственными неровностями, остановками общественного транспорта, ж/д переездами
«Перед поездкой очистите автомобиль от снега, особенно стекла и световые приборы, заправьте бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью, убедитесь в работоспособности “дворников”. При налипании снега на них в пути останавливайтесь для очистки только в безопасных местах за пределами проезжей части», — говорится в сообщении.
Пешеходам в условиях осадков следует надевать одежду повышенной видимости, в темное время пользоваться световозвращающими элементами. Переходить дорогу только в разрешенных местах и лишь убедившись, что вас пропускают. Ожидать перехода рекомендуется в метре от края проезжей части.