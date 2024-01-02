ГАИ: Сегодня на дорогах может быть опасно

«Перед поездкой очистите автомобиль от снега, особенно стекла и световые приборы, заправьте бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью, убедитесь в работоспособности “дворников”. При налипании снега на них в пути останавливайтесь для очистки только в безопасных местах за пределами проезжей части», — говорится в сообщении.