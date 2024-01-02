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ГАИ: Сегодня на дорогах может быть опасно

В ближайшие сутки по стране ожидаются обильные осадки с последующим понижением температуры. УГАИ ГУВД Мингорисполкома предупреждает, что сочетание подобных факторов может существенно осложнить дорожную обстановку, на отдельных участках дорог возможна гололедица.
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Источник: РИА "Новости"

В такую погоду водителям необходимо двигаться со скоростью, соответствующей конкретным дорожным условиям на каждом участке маршрута. Особо осторожными следует быть и заранее снижать скорость в местах, где в первую очередь образуется наледь из-за частых торможений: перед пешеходными переходами, искусственными неровностями, остановками общественного транспорта, ж/д переездами и т. д., советуют в ГАИ.

«Перед поездкой очистите автомобиль от снега, особенно стекла и световые приборы, заправьте бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью, убедитесь в работоспособности “дворников”. При налипании снега на них в пути останавливайтесь для очистки только в безопасных местах за пределами проезжей части», — говорится в сообщении.

Пешеходам в условиях осадков следует надевать одежду повышенной видимости, в темное время пользоваться световозвращающими элементами. Переходить дорогу только в разрешенных местах и лишь убедившись, что вас пропускают. Ожидать перехода рекомендуется в метре от края проезжей части.