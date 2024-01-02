Белорусская вакцина от коронавируса прошла клинические испытания

В Минздраве уточнили, что в разработке белорусской противокоронавирусной вакцины участвовали специалисты восьми учреждений: РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, НПЦ ЛОТИОСа, БГМУ и ГомГМУ, Белмедпрепаратов, РНПЦ трансфузиологии и биомедицинских технологий, Института физиологии НАН, а также БелВитунифарма.