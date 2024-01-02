Белорусская вакцина от коронавируса прошла клинические испытания

Белорусская вакцина против коронавируса прошла клинические испытания, сообщали в Министерстве здравоохранения Беларуси.
Отечественная вакцина от COVID-19 прошла клинические испытания в 2023 году. Также Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава белорусская инактивированная цельновирионная вакцина для медицинской профилактики COVID-19 зарегистрирована.
В Минздраве уточнили, что в разработке белорусской противокоронавирусной вакцины участвовали специалисты восьми учреждений: РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, НПЦ ЛОТИОСа, БГМУ и ГомГМУ, Белмедпрепаратов, РНПЦ трансфузиологии и биомедицинских технологий, Института физиологии НАН, а также БелВитунифарма.
Кроме того, Минздрав сообщил, что белорусская вакцина против Covid-19 зарегистрирована после клинических испытаний.