Новый год на эспланаде в Перми встретили почти 13 тысяч человек

Сейчас в ледовом городке можно скатиться с горки, сделать сэлфи на фоне скульптур. А с 3 по 6 января будут проходить праздничные программы — с 12.00 до 16.00. 6 января здесь установят «Рождественский вертеп». А 7 января с 12.00 до16.00 состоятся Рождественские гуляния.