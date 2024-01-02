Новый год на эспланаде в Перми встретили почти 13 тысяч человек

В новогоднюю ночь ледовый городок на эспланаде был открыт до трех часов утра. Как сообщили в администрации Перми, его посетили более 12,5 тысячи человек. Праздник прошел без происшествий.
— В новогоднюю ночь безопасность пермяков и гостей города в ледовом городке обеспечивали 100 сотрудников частных охранных организаций. Наряды полиции и Росгвардии патрулировали улицы и наиболее посещаемые жителями места, парки и скверы во всех районах города, — рассказали в мэрии.
Сейчас в ледовом городке можно скатиться с горки, сделать сэлфи на фоне скульптур. А с 3 по 6 января будут проходить праздничные программы — с 12.00 до 16.00. 6 января здесь установят «Рождественский вертеп». А 7 января с 12.00 до16.00 состоятся Рождественские гуляния.
— Полицейские вместе с сотрудниками ЧОП продолжают нести службу, — сообщили в администрации Перми. — В ледовом городке на эспланаде ежедневно дежурят 20 человек.