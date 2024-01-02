Жителя Новокузнецка привлекли к ответственности за бурное новоселье

Отметим, что в Кузбассе запрещено шуметь, слушать громкую музыку в многоквартирных домах с 22:00 до 8:00, ремонтные работы нельзя проводить уже с 20:00. Сообщить о нарушении тишины и покоя можно не только в полицию, но и с администрацию своего района. Предусмотрены штрафные санкции в размере до 1 000 рублей для граждан, до 1 500 рублей для должностных лиц и до 5 000 рублей — для юридических лиц. Повторное нарушение увеличивает штрафы.