Жителя Новокузнецка привлекли к ответственности за бурное новоселье

В многоквартирном доме по ул. Запорожской в Новокузнецке 19-летний парень слишком бурно отмечал новоселье, причём, ночью. На него пожаловались соседи, вызвав полицию.
«Горожанин пояснил, что съехал от родителей на съёмную квартиру и отмечает с друзьями новоселье. Сотрудники полиции провели с нарушителем тишины беседу и составили административный протокол по ч. 1 ст. 30 “Нарушение тишины и покоя граждан” закона Кемеровской области — Кузбасса “Об административных правонарушениях”, — сообщили в региональном УМВД России.
Отметим, что в Кузбассе запрещено шуметь, слушать громкую музыку в многоквартирных домах с 22:00 до 8:00, ремонтные работы нельзя проводить уже с 20:00. Сообщить о нарушении тишины и покоя можно не только в полицию, но и с администрацию своего района. Предусмотрены штрафные санкции в размере до 1 000 рублей для граждан, до 1 500 рублей для должностных лиц и до 5 000 рублей — для юридических лиц. Повторное нарушение увеличивает штрафы.