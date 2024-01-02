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Утверждено расписание ЕГЭ-2024 в Воронежской области

Рособрнадзор утвердил сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году.

Основной период начнется 23 мая с ЕГЭ по географии, литературе и химии. Остальные экзамены пройдут в следующие дни:

  • 28 мая — русский язык;
  • 31 мая — математика;
  • 4 июня — обществознание;
  • 7, 8 июня — информатика;
  • 10 июня — история, физика;
  • 13 июня — биология, иностранные языки (письменная часть);
  • 17, 18 июня — иностранные языки (устная часть).

Резервные дни основного периода предусмотрены с 20 июня по 1 июля.

Досрочный период будет проходить с 22 марта по 12 апреля, а резервные дни завершатся 22 апреля. Дополнительный период сдачи ЕГЭ предусмотрен с 4 по 23 сентября.

В ноябре Минпросвещения РФ опубликовало приказ, согласно ему школьники, которым по итогам года будут вручать серебряную медаль, смогут получить аттестат с отличием. Корочка документа будет синего цвета.

образование