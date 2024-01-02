Утверждено расписание ЕГЭ-2024 в Воронежской области

Основной период начнется 23 мая с ЕГЭ по географии, литературе и химии. Остальные экзамены пройдут в следующие дни:
- 28 мая — русский язык;
- 31 мая — математика;
- 4 июня — обществознание;
- 7, 8 июня — информатика;
- 10 июня — история, физика;
- 13 июня — биология, иностранные языки (письменная часть);
- 17, 18 июня — иностранные языки (устная часть).
Резервные дни основного периода предусмотрены с 20 июня по 1 июля.
Досрочный период будет проходить с 22 марта по 12 апреля, а резервные дни завершатся 22 апреля. Дополнительный период сдачи ЕГЭ предусмотрен с 4 по 23 сентября.
В ноябре Минпросвещения РФ опубликовало приказ, согласно ему школьники, которым по итогам года будут вручать серебряную медаль, смогут получить аттестат с отличием. Корочка документа будет синего цвета.