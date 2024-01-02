20-градусный мороз надвигается на Волгоградскую область

В новогодние праздники волгоградцев ждет резкое похолодание. В ближайшие дни в Волгоградской области погода принесет сильные морозы. Температура воздуха упадет до −20 градусов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС.
3 января в Волгограде и области будет снег с дождем, местами ожидаются сильные осадки и гололедно-изморозевые явления. Ночью в четверг ляжет туман, на дорогах будет гололедица. Юго-западный ветер подует с порывами до 15−20 метров в секунду.
Температура воздуха в районах региона 3 января составит 0…+5º, местами 0… −5º, днем +3…-2º, в отдельных северных районах области −8…-13º. В Волгограде +3…+5º ночью и +1…+3º днем.
Сильно похолодает 4 января, причем прогнозируются настоящие температурные качели. По области в четверг ночью −5…-10º, в отдельных северных районах области −15…-20º, днем 0…+5º, в северной части −5…-10º. В Волгограде в ночные часы −5…-7º, днем +2…+4º.
В четверг синоптики прогнозируют снег, в том числе мокрый, гололед на дорогах. Южный ветер будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду.