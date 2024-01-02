20-градусный мороз надвигается на Волгоградскую область

3 января в Волгограде и области будет снег с дождем, местами ожидаются сильные осадки и гололедно-изморозевые явления. Ночью в четверг ляжет туман, на дорогах будет гололедица. Юго-западный ветер подует с порывами до 15−20 метров в секунду.