Омичей срочно предупредили о плохой погоде с температурой до −35 °C

Также ожидаются метель и порывистый ветер.
«По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3 января по Омской области ожидается ночью местами небольшой снег, метель и порывы ветра до 18 м/с, похолодание, температура ночью −23…-28°, при прояснении −30…-35°, днем −18…-23°, местами −25…-30°», — заявили в управлении.
Спасатели также призвали жителей соблюдать осторожность на улице, не отпускать детей одних на улицу, а также быть внимательными и осторожными на дорогах.