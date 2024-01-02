Омичей срочно предупредили о плохой погоде с температурой до −35 °C

В ГУ МЧС России по Омской области во вторник, 2 января 2024 года, со ссылкой на синоптиков предупредили жителей Омска и области, что в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия: в ближайшее время в регионе резко похолодает.