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Омичей срочно предупредили о плохой погоде с температурой до −35 °C

В ГУ МЧС России по Омской области во вторник, 2 января 2024 года, со ссылкой на синоптиков предупредили жителей Омска и области, что в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия: в ближайшее время в регионе резко похолодает.
Сейчас в Ричмонде: +4° 8 м/с 70% 761 мм рт. ст. +3°

Также ожидаются метель и порывистый ветер.

«По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3 января по Омской области ожидается ночью местами небольшой снег, метель и порывы ветра до 18 м/с, похолодание, температура ночью −23…-28°, при прояснении −30…-35°, днем −18…-23°, местами −25…-30°», — заявили в управлении.

Спасатели также призвали жителей соблюдать осторожность на улице, не отпускать детей одних на улицу, а также быть внимательными и осторожными на дорогах.