Синоптики рассказали, какой будет погода в Перми в январе 2024

Первая декада ожидается морозной — температура будет ниже нормы на семь градусов. Пик похолодания придется на ночь на 3 января. На севере и востоке края будут сильные морозы с температурой до −38 градусов, в Перми — около −30 градусов. В горах и низинах морозы могут достичь 40−42 градусов. И только в южных районах благодаря циклону, идущему с Черноземья, будет теплее, до −23…-25 градусов. Но этот же циклон принесет сильные снегопады. На севере днем 3 января сохранится тридцатиградусный мороз, на юге будет до −17 … — 22 градусов.