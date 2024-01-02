Синоптики рассказали, какой будет погода в Перми в январе 2024

Месяц начался с мощного арктического вторжения на север европейской части России. Из-за этого на всей территории установилась аномально холодная погода. Морозы могут продержаться до
Более подробный прогноз по декадам.
Первая декада ожидается морозной — температура будет ниже нормы на семь градусов. Пик похолодания придется на ночь на 3 января. На севере и востоке края будут сильные морозы с температурой до −38 градусов, в Перми — около −30 градусов. В горах и низинах морозы могут достичь 40−42 градусов. И только в южных районах благодаря циклону, идущему с Черноземья, будет теплее, до −23…-25 градусов. Но этот же циклон принесет сильные снегопады. На севере днем 3 января сохранится тридцатиградусный мороз, на юге будет до −17 … — 22 градусов.
Тридцатиградусные морозы на севере Пермского края простоят несколько дней подряд. 4 и 7 января ожидаются сильные снегопады.
Во второй декаде на Урал поступит теплый воздух со Средиземного моря, поэтому температура будет выше нормы на 2−3 градуса. И пройдут сильные снегопады. Но на северо-западе Пермского края температура останется ниже нормы.
В третьей декаде января воздушные массы с запада приведут к потеплению на 2−3 градуса выше нормы и избытку осадков.
— В целом январь будет холодным, чего не было на большей части края с 2017 года, — отметил Андрей Шихов. — Напомню, что в 2019, 2020, 2022 годах январь был теплее нормы, а в 2018, 2021 и 2023 годах средняя температура воздуха была близка к норме.