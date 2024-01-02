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Синоптики рассказали, какой будет погода в Перми в январе 2024

— Январь ожидается немного холоднее нормы на севере края и немного теплее нормы по югу, — рассказал инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. — В прошлогоднем январе ситуация была обратная — на юге было холоднее, чем на севере.
Сейчас в Ричмонде: +2° 5 м/с 69% 762 мм рт. ст. +3°

Месяц начался с мощного арктического вторжения на север европейской части России. Из-за этого на всей территории установилась аномально холодная погода. Морозы могут продержаться до 10—11 января.

Более подробный прогноз по декадам.

Первая декада ожидается морозной — температура будет ниже нормы на семь градусов. Пик похолодания придется на ночь на 3 января. На севере и востоке края будут сильные морозы с температурой до −38 градусов, в Перми — около −30 градусов. В горах и низинах морозы могут достичь 40−42 градусов. И только в южных районах благодаря циклону, идущему с Черноземья, будет теплее, до −23…-25 градусов. Но этот же циклон принесет сильные снегопады. На севере днем 3 января сохранится тридцатиградусный мороз, на юге будет до −17 … — 22 градусов.

Тридцатиградусные морозы на севере Пермского края простоят несколько дней подряд. 4 и 7 января ожидаются сильные снегопады.

Во второй декаде на Урал поступит теплый воздух со Средиземного моря, поэтому температура будет выше нормы на 2−3 градуса. И пройдут сильные снегопады. Но на северо-западе Пермского края температура останется ниже нормы.

В третьей декаде января воздушные массы с запада приведут к потеплению на 2−3 градуса выше нормы и избытку осадков.

— В целом январь будет холодным, чего не было на большей части края с 2017 года, — отметил Андрей Шихов. — Напомню, что в 2019, 2020, 2022 годах январь был теплее нормы, а в 2018, 2021 и 2023 годах средняя температура воздуха была близка к норме.