В мэрии Омска напомнили, где нельзя купить алкоголь

На территории Омской области запрещена розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения концертов, фестивалей, праздников, представлений. Для этого органы местного самоуправления, органы государственного власти региона определяют место, дату и время проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Информацию об этом публикуют на сайте администрации города Омска.
В январе 2024 года ограничения коснутся территория спортивной школы «Красная звезда», с 15:00 до 18:00 7 января здесь планируются рождественские катания. Также с 3 по 6 января на территории споршколы «Крутая горка» пройдёт турнир по мини-футболу на снегу, время проведения мероприятия — с 10:00 до 13:00.
Добавим, что торговать спиртными напитками, в том числе пивом, на площадках нельзя будет за два часа до начала проведения мероприятий и в течение двух часов после их проведения.