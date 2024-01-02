Режим «трезвый водитель» ввели в Красноярске на новогодние праздники

Правоохранители напоминают автомобилистам, что за управление машиной в состоянии опьянения или за отказ от прохождения освидетельствования нарушителю грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.