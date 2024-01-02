Резкое понижение температуры: В Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Резкое понижение температуры ожидается в Костанайской области, до 23−28 мороза, в Северо-Казахстанской области до 25−30 мороза, в Акмолинской области до 21−26 и в столице до 15−17 мороза. В Павлодарской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20−25 мороза.