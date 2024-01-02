Резкое понижение температуры: В Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Резкое понижение температуры ожидается в Костанайской области, до 23−28 мороза, в Северо-Казахстанской области до 25−30 мороза, в Акмолинской области до 21−26 и в столице до 15−17 мороза. В Павлодарской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20−25 мороза.
Низовая метель ожидается в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областях.
Туман и гололед ожидаются в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Западно-Казахстанской областях.
3 января на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, также туманная погода ожидается в Кызылординской области.
3 января в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере области временами порывы 15−20 м/с.