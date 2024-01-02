Первого калининградца, появившегося на свет в 2024 году, назвали Радомир

Первого калининградца, родившегося в 2024 году, назвали Радомир. Что означает — «радующийся миру». Об этом «Клопс» сообщили в Роддоме № 4, где мальчик появился на свет.
По словам акушера-гинеколога Алёны Коваль, малыш весит почти 3,5 кг, его рост — 51 см. Состояние новорождённого врачи оценили в девять баллов. У 19-летней мамы это первый ребёнок.
Всего, по данным регионального министерства здравоохранения, за первые сутки нового года в области появилось на свет 17 детей — 9 мальчиков и 8 девочек.