Девять лыжных трасс общей протяженностью 17,3 км проложили в парке «Яуза»

Как уточняется, у Ростокинского акведука есть еще один каток площадью 800 кв. м. Он находится под навесом, и кататься на нем можно в любую погоду. Рядом работает старейшая и самая большая естественная тюбинговая горка в столице. На ней сразу 23 спуска: длина каждого составляет 150 м, а перепад высот — до 15 м. Для безопасности их разделили снежными бортами. Открыт пункт проката спортивного инвентаря. В зимние каникулы горку посещают до 2 тыс. человек в день. Еще две искусственные горки находятся на ул. Заповедная возле д. 28 и на территории между ул. Мусоргского и проездом Дежнева.