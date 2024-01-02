Девять лыжных трасс общей протяженностью 17,3 км проложили в парке «Яуза»

«Несмотря на то что работы по созданию парка “Яуза” еще продолжаются, уже сейчас в нем можно найти занятие на любой вкус. Для любителей зимнего отдыха на территории площадью более 300 га работает 16 крупных объектов: четыре катка с искусственным льдом, девять лыжных трасс, три тюбинговые горки. Общая протяженность лыжных трасс составляет 17,3 км. Одна из них открылась в этом году впервые. Ее длина — 7,3 км. Трасса проходит от проезда Дежнева до ул. Заповедная. Она оснащена всем необходимым для комфортного катания в классическом стиле», — говорится в сообщении.
Отмечается, что другая проходит по территории у Ростокинского акведука, ее длина — 1,5 км. Вдоль трасс поставили схемы маршрутов и знаки. Специалисты постоянно следят за состоянием лыжни и регулярно укатывают ее с помощью снегоходов с прицепами-резаками. Любителей покататься на коньках ждет бесплатный каток с искусственным льдом площадью 1 тыс. 130 кв. м. Он открылся два года назад в спортивном кластере в пойме реки Чермянки. Здесь есть теплые раздевалки, прокат коньков и кафе. На катке проводят занятия по хоккею, массовые катания и занятия в рамках программы «Мой спортивный район».
Как уточняется, у Ростокинского акведука есть еще один каток площадью 800 кв. м. Он находится под навесом, и кататься на нем можно в любую погоду. Рядом работает старейшая и самая большая естественная тюбинговая горка в столице. На ней сразу 23 спуска: длина каждого составляет 150 м, а перепад высот — до 15 м. Для безопасности их разделили снежными бортами. Открыт пункт проката спортивного инвентаря. В зимние каникулы горку посещают до 2 тыс. человек в день. Еще две искусственные горки находятся на ул. Заповедная возле д. 28 и на территории между ул. Мусоргского и проездом Дежнева.
Кроме того, у входа в парк «Яуза» со стороны проспекта Мира можно увидеть гигантскую световую инсталляцию. Она изображает большую белую медведицу с медвежонком на льдине, вокруг которых стоят косолапые поменьше. Сказочную атмосферу создают и световые аллеи из согнувшихся дугой красных елей, светящиеся звезды вдоль дорожек, праздничный шар-тоннель высотой 5,5 м, островки с оленями, кроликами и другими световыми скульптурами. Объединение отдельных зеленых территорий на северо-востоке города в единый парк «Яуза» ведется с 2016 года. В 2023-м благоустроили участки у Ростокинского акведука, вдоль ул. Сухонская и Олонецкого проезда, а также завершили первый этап работ вдоль ул. Сельскохозяйственная. После окончания всех работ парк станет крупнейшей рекреационной зоной столицы, которая охватит 10 районов с населением более миллиона человек.