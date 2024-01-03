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17-летний подросток из Свирска на «Москвиче» скрывался от полиции

Он приобрел отечественную легковушку самостоятельно.
Источник: ГУ МВД

В Свирске Госавтоинспекторы задержали водителя, который пытался скрыться от преследования на синем «Москвиче». Сотрудники ДПС отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» проводили патрулирование улиц и решили остановить автомобиль «Москвич» для проверки документов.

— Однако водитель проигнорировал требование инспекторов и попытался ускользнуть. Полицейские решили не отставать и начали преследование. Вскоре автомобилист оказался в тупике и решил самостоятельно подойти к госавтоинспекторам, — говорят в ГУ МВД России по Иркутской области.

Оказалось, что за рулем находился 17-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортным средством. В связи с этим, сотрудниками полиции были составлены три административных материала, включая нарушение статьи 12.7 КоАП РФ, которая касается управления транспортным средством лицом без водительского удостоверения.

Местный житель пояснил, что приобрел отечественную легковушку самостоятельно для личного пользования.

ГИБДД