17-летний подросток из Свирска на «Москвиче» скрывался от полиции

— Однако водитель проигнорировал требование инспекторов и попытался ускользнуть. Полицейские решили не отставать и начали преследование. Вскоре автомобилист оказался в тупике и решил самостоятельно подойти к госавтоинспекторам, — говорят в ГУ МВД России по Иркутской области.
Оказалось, что за рулем находился 17-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортным средством. В связи с этим, сотрудниками полиции были составлены три административных материала, включая нарушение статьи 12.7 КоАП РФ, которая касается управления транспортным средством лицом без водительского удостоверения.
Местный житель пояснил, что приобрел отечественную легковушку самостоятельно для личного пользования.