17-летний подросток из Свирска на «Москвиче» скрывался от полиции

Оказалось, что за рулем находился 17-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортным средством. В связи с этим, сотрудниками полиции были составлены три административных материала, включая нарушение статьи 12.7 КоАП РФ, которая касается управления транспортным средством лицом без водительского удостоверения.