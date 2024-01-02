Пока неизвестно, кто в Кузбассе выиграл свыше 22 миллионов рублей

2 января 2024 года состоялся розыгрыш очередного тиража «Спортлото», по его результатам стало известно, что 22,7 миллиона рублей выиграл кузбассовец. Об этом сообщает ресурс Sibdepo.ru со ссылкой на пресс-службу гослотереи.
Точно известно, что билет был куплен в мобильном приложении за 50 рублей, и поэтому неизвестно, кто стал миллионером — мужчина или женщина. Пока что победитель не обратился за своим призом.
Правила розыгрыша «5 из 36» гласят, что приз получает тот, кто угадает все числа в первом поле лотерейного билета и не угадает число во втором поле. Сообщаются и счастливые числа: 18, 29, 10, 19 и 7. Не угаданным стало число 3.