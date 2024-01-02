Рождество 2024 в Самаре: в каких храмах и во сколько пройдут рождественские богослужения

В Рождественскую ночь для верующих распахнет свои двери Преображенский кафедральный собор в Автограде. В 23.15 6 января 2024 года — исповедь, а в 00.00 — Рождественское богослужение. Во столько же оно начнется в храме во имя святого преподобного Серафима Саровского.