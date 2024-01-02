Рождество 2024 в Самаре: в каких храмах и во сколько пройдут рождественские богослужения

В Самарской области в рождественскую ночь в сотне храмов пройдут праздничные богослужения. Рассказываем, где и во сколько пройдут рождественские службы в 2024 году в Самаре, Тольятти и Сызрани.
ГДЕ ПРОЙДЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В САМАРЕ В 2024 ГОДУ.
Главное традиционно состоится в Софийском соборе в ночь с 6 на 7 января 2024 года с 23.30 до 03:00. Его проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Онлайн-трансляция праздничного богослужения будет доступна на местных телеканалах.
Так же, в 23.30 6 января 2024 года, праздничная служба начнется в храме Георгия Победоносца на Самарской площади. Утренняя литургия — 7 января, в 09.00.
В Кирилло-Мефодиевском соборе и храме Преподобного Сергия Радонежского (ул. Черемшанская, 244А) праздничная литургия начинается в 00.00. 7 января 2024 года в 09.00 — утренняя литургия, а в 17.00 — вечерняя.
В храме Спиридона Тримифунтского на ул. Советской Армии, 251Б, 6 января 2024 года в 17.00 начнется Рождественское всенощное бдение с литургией, в 18.00 — исповедь, а ровно в полночь стартует Рождественская божественная литургия. 7 января 2024 года, в 17.00, пройдет вечернее Рождественское богослужение.
ГДЕ ПРОЙДЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ТОЛЬЯТТИ В 2024 ГОДУ.
В Рождественскую ночь для верующих распахнет свои двери Преображенский кафедральный собор в Автограде. В 23.15 6 января 2024 года — исповедь, а в 00.00 — Рождественское богослужение. Во столько же оно начнется в храме во имя святого преподобного Серафима Саровского.
В храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы Рождественское богослужение начнется в 23.30.
ГДЕ ПРОЙДЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В СЫЗРАНИ В 2024 ГОДУ.
В Сызрани праздничная литургия по традиции пройдет в Казанском кафедральном соборе и храме Пресвятой Троицы. В обеих церквях начало службы в 23.00. Ровно в полночь начнется литургия в Успенском храме.