Число спам-звонков достигло восьми миллиардов в 2023 году, сообщили в МТС

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Число спам-звонков клиентам МТС в России в 2023 году выросло более чем на треть, до 8 миллиардов, при этом за тот же период удалось заблокировать больше двух миллиардов нежелательных вызовов, рассказали РИА Новости в компании.