Белорусов ждут морозы до −22 градусов

Так, температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от −2°С по юго-западу до −22°С по северо-востоку страны; максимальная днем составит от 0 по западу Брестской области до −16°С по востоку Витебской и Могилевской областей.
В целом, 3 января ночью погоду в стране будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ночью по юго-западу, а днем на большей части территории республики скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Облачно, ночью с прояснениями. Ночью по юго-западу, днем во многих районах страны ожидается снег, местами слабая метель.
По крайнему юго-западу Беларуси осадки пройдут в виде мокрого снега и дождя. Днем в отдельных районах по югу страны ожидается сильный снег. В юго-западных районах местами прогнозируются ночью налипание мокрого снега, днем — слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный, местами порывистый.