Курильщиков загнали под плинтус: Минздрав Молдовы представил карательный закон о запрете курения

Минздрав представил законопроект о запрете курения на заправках и террасах.
Министерство здравоохранения представило на общественных консультациях законопроект, согласно которому курение будет запрещено на территории парков развлечений, в зонах отдыха, аквапарках, бассеинах, на террасах предприятий общественного питания и на террасах ночных клубов, а также на автозаправочных станциях.
Также на упаковках нагреваемого табака теперь будут наноситься не только текстовые предупреждения о вреде здоровья, но и комбинированные предупреждения.
В случае электронных сигарет и растительных продуктов для курения требование к площади, занимаемой текстом предупреждения, должно будет обязательным до 50% от основной поверхности, как и для табачных изделий.
Кроме того, обновится знак, запрещающий курение. Теперь это будет не только перечеркнутая зажженная сигарета, но также и перечеркнутые активированный нагреватель табака, активированная электронная сигарета и кальян.