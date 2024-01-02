В каких случаях гранат может навредить организму — врач

«Зимой гранат является хорошим источником витамина С. В этот период других ягод, фруктов и овощей в свежем виде становится меньше, и гранат восполняет нехватку важного витамина. Еще гранат содержит витамин К, фолиевую кислоту и калий. Кроме того, в нем есть органические кислоты и антиоксиданты, которые также важны для здоровья. Они являются профилактическим фактором, препятствующим возникновению сердечно-сосудистых и ряда онкологических заболеваний», — объяснила специалист.