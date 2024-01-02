Часть оранжевой ветки московского метро закроют с 3 по 8 января

Участок между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» оранжевой ветки московского метро закроют с 3 по 8 января. Ограничения на Калужско-Рижской линии необходимы для прокладки новой теплосети, которая пройдет рядом с метро. Об этом сообщает Дептранс Москвы. Ограничения вводятся в праздничные дни, когда пассажиропоток меньше обычного.