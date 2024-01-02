Часть оранжевой ветки московского метро закроют с 3 по 8 января

Участок между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» оранжевой ветки московского метро закроют с 3 по 8 января. Ограничения на Калужско-Рижской линии необходимы для прокладки новой теплосети, которая пройдет рядом с метро. Об этом сообщает Дептранс Москвы. Ограничения вводятся в праздничные дни, когда пассажиропоток меньше обычного.
Вдоль закрытого участка будут курсировать компенсационные автобусы. Пересесть с автобуса на метро можно бесплатно. Также автомобилистам напоминают, что с 22:00 вторника, 2 января, и по 9 января вдоль закрытых станций метро между «Октябрьской» и «Новыми Черемушками» вводятся временные ограничения для проезда и парковки машин.