Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в среду

«Ветер ночью северо-западный, днем юго западный 8−13 м/с, местами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, в горах −1…-3; днем +7…+12 градусов, в горах+1…+6», — говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8−13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +8…+10 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, днем юго-западный 9−14 м/с, с середины дня 10−15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9…+11 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, временами дождь, температура воздуха в ночные часы +2…+5, днем +8…+11 градусов.