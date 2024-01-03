Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости Крым. В среду на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдут дождь, мокрый снег, в горах снег; днем местами небольшой дождь. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.