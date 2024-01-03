Какой сегодня день: 3 января

Знаете ли вы, что 3 января отмечается день рождения соломинки для коктейлей? О том, чем еще ознаменовано 3 января, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 3 января
В 1888 году в Вашингтоне американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал соломинку для коктейлей. Она была сделана из бумаги.
В 1977 году произведен первый компьютер фирмы Apple.
Кто родился 3 января
Писатель Джон Толкин (1892−1973).
Шахтер Алексей Стаханов (1906−1977).
Кинорежиссер Серджо Леоне (1929−1989).
Поэт Николай Рубцов (1936−1971).
Актер Александр Лазарев (1938−2011).
Актер и режиссер Мел Гибсон (1956).
Автогонщик Михаэль Шумахер (1969).
Активистка Грета Тунберг (2003).
3 января в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца, мученицы благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской и святой мученицы Иулианы Никомидийской.
Именины
3 января именины у Петра, Никиты, Сергея, Михаила, Леонтия и Ульяны.
3 января в народном календаре
На Руси девушки в этот день не выходили из дома, а с самого утра мели полы. Чем больше зерна девушка наметет, тем больше счастья будет. Далее из собранных зерен делали муку, а уже из нее изготавливали тесто для блина. Также готовили кисель. Девушка должна была в тишине съесть это все и загадать желание.