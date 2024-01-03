Какой сегодня день: 3 января

На Руси девушки в этот день не выходили из дома, а с самого утра мели полы. Чем больше зерна девушка наметет, тем больше счастья будет. Далее из собранных зерен делали муку, а уже из нее изготавливали тесто для блина. Также готовили кисель. Девушка должна была в тишине съесть это все и загадать желание.