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Какой сегодня день: 3 января

Этот день является 3-м в григорианском календаре; до конца года остается 363 дня.
Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 3 января отмечается день рождения соломинки для коктейлей? О том, чем еще ознаменовано 3 января, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 3 января

В 1888 году в Вашингтоне американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал соломинку для коктейлей. Она была сделана из бумаги.

В 1977 году произведен первый компьютер фирмы Apple.

Кто родился 3 января

Писатель Джон Толкин (1892−1973).

Шахтер Алексей Стаханов (1906−1977).

Кинорежиссер Серджо Леоне (1929−1989).

Поэт Николай Рубцов (1936−1971).

Актер Александр Лазарев (1938−2011).

Актер и режиссер Мел Гибсон (1956).

Автогонщик Михаэль Шумахер (1969).

Активистка Грета Тунберг (2003).

3 января в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца, мученицы благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской и святой мученицы Иулианы Никомидийской.

Именины

3 января именины у Петра, Никиты, Сергея, Михаила, Леонтия и Ульяны.

3 января в народном календаре

На Руси девушки в этот день не выходили из дома, а с самого утра мели полы. Чем больше зерна девушка наметет, тем больше счастья будет. Далее из собранных зерен делали муку, а уже из нее изготавливали тесто для блина. Также готовили кисель. Девушка должна была в тишине съесть это все и загадать желание.