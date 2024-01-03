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«Ну, а что вы хотели?»: туристов из Приморья заставили доплачивать за купленную путевку

Чеки за требуемую сверх договора сумму выдавать отказались.
Источник: PrimaMedia.ru

Туристов из Приморья заставили доплачивать за купленную путевку. Подробности инцидента опубликовали в тг-канале «Провинциальное телевидение» (18+).

Сообщается, что российские туристы из Пограничного, решившие поехать в Суйфэньхэ приобрели путевки еще заранее, в ноябре.

Сегодня, 2 января, по приезде на границу, сотрудники турфирмы начали дополнительно в автобусах собирать с туристов деньги за уже оплаченную путевку.

«Ну, а что вы хотели, с ноября всё подорожало,» — аргументировали сотрудники турагентства.

Чеки за требуемую сверх договора сумму сотрудники выдавать отказались, говоря о том, что они не предусмотрены.

туризм и отдых