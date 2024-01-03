Получить водительские права будет сложнее в Хабаровском крае

Отказ от допуска к экзамену на права будет также применяться к лицам, не имеющим права на управление автомобилем, а также к тем, кто был подвергнут административному наказанию за управление в состоянии опьянения или невыполнение требования о медицинском освидетельствовании на состояние опьянения. Данным лицам не будет позволено сдавать экзамены и получать водительские удостоверения до истечения срока административного наказания.