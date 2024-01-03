Получить водительские права будет сложнее в Хабаровском крае

Согласно предложенным изменениям, временные меры, примененные военными комиссариатами и направленные на явку указанных лиц по повестке военного комиссариата, будут препятствовать их допуску к экзаменам и получению водительского удостоверения до отмены указанных мер и снятия соответствующей отметки в реестре, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт УМВД РФ.
Кроме того, если в процессе сдачи экзаменов истек срок действия паспорта гражданина РФ или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, услуга будет приостановлена до предъявления действующих документов.
Отказ от допуска к экзамену на права будет также применяться к лицам, не имеющим права на управление автомобилем, а также к тем, кто был подвергнут административному наказанию за управление в состоянии опьянения или невыполнение требования о медицинском освидетельствовании на состояние опьянения. Данным лицам не будет позволено сдавать экзамены и получать водительские удостоверения до истечения срока административного наказания.
В регламенте также указывается процедура обмена иностранцами национальных водительских прав на российские в течение года после получения вид на жительство или гражданства РФ. Данные изменения планируется внести в административный регламент с 1 апреля 2024 года, совместно с утверждением соответствующих положений федеральным законом.