В Новосибирске вечером 3 января резко похолодает до −20 градусов

Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
По данным специалистов, 3 января в Новосибирске будет ожидается облачная погода с прояснениями, ночью может выпасть снег, а днем его уже будет меньше. На дорогах будет гололедица и снежные заносы.
Днем температура может составлять −3… −5 градусов, а к вечеру понизиться до −19… −21 градуса. По данным станции «Учебная», в 7:00 утра температура воздуха в городе была −1,5 градуса.
Погодные изменения будут сопровождаться сильным западным ветром — днем 5−10 м/с, а местами могут доходить до 15 м/с.