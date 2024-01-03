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В Новосибирске вечером 3 января резко похолодает до −20 градусов

3 января Новосибирскую область накроют холодные воздушные массы, которые будут сопровождаться снегом и порывистым ветром.
Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 86% 760 мм рт. ст. +3°

Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По данным специалистов, 3 января в Новосибирске будет ожидается облачная погода с прояснениями, ночью может выпасть снег, а днем его уже будет меньше. На дорогах будет гололедица и снежные заносы.

Днем температура может составлять −3… −5 градусов, а к вечеру понизиться до −19… −21 градуса. По данным станции «Учебная», в 7:00 утра температура воздуха в городе была −1,5 градуса.

Погодные изменения будут сопровождаться сильным западным ветром — днем 5−10 м/с, а местами могут доходить до 15 м/с.