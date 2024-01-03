Рассказываем, как получить звание «Ветеран труда Иркутской области 2024»

Подать заявку могут и те, у кого рабочий стаж меньше назначенного. Например, на звание «Ветеран труда Иркутской области 2024» могут претендовать те, у кого стаж работы — не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, из которого стаж на территории Иркутской области — не меньше 20 лет для мужчин и 17,5 лет для женщин. Но для этого требуются награды, почетные знания или поощрения.