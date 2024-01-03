Рассказываем, как получить звание «Ветеран труда Иркутской области 2024»

Звание «Ветеран труда Иркутской области 2024» считается почетным. Кроме того, у обладателя такого статуса есть ряд преимуществ. Как его получить? Прежде всего нужен стаж работы на территории Приангарья не менее 45 лет для мужчин и 40 для женщин, без учета и наличия наград. Об этом сообщают в региональном правительстве.
Ветеран труда Иркутской области-2024: как получить
Для отправки обращения и необходимых документов на получение звания можно выбрать любой удобный способ: через организации почтовой связи, портал Госуслуг или МФЦ.
— На сегодняшний день за присвоением звания «Ветеран труда Иркутской области» обратились более 56 тысяч человек. Статус присвоили 43 870 людям, — говорят в правительстве региона.
Подать заявку могут и те, у кого рабочий стаж меньше назначенного. Например, на звание «Ветеран труда Иркутской области 2024» могут претендовать те, у кого стаж работы — не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, из которого стаж на территории Иркутской области — не меньше 20 лет для мужчин и 17,5 лет для женщин. Но для этого требуются награды, почетные знания или поощрения.
Кроме того, статус ветерана труда Приангарья могут получить те, кто имеет стаж работы при досрочном назначении трудовой пенсии по старости — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, из которого стаж работы в регионе — не меньше 17,5 лет для мужчин и 15 лет для женщин. Также требуется наличие наград, почетных званий и поощрений.
Ветеран труда Иркутской области-2024: льготы
Соцподдержка ветеранов труда области предусматривает ежемесячные выплаты, сохранение права на получение помощи в медицинских учреждениях, денежную компенсация 50% расходов на оплату жилого помещения, а также компенсация 50% расходов на оплату коммунальных услуг, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатный проезд на межмуниципальных автобусах, оплата в размере 50% стоимости проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении. И другие льготы.
Кроме того, недавно установлена новая мера поддержки для ветеранов труда — санитарно-курортное лечение.
Получить подробную информацию о звании «Ветеран труда Иркутской области 2024» можно на портале «Госуслуги».