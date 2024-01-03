Синоптики рассказали, какой будет в Прикамье погода в рождественскую ночь

День обещает быть светлым, с прояснениями, но с юга уже утром начнет наступать зона снегопадов, которая к вечеру доберется до Перми. Синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают о том, что на дорогах будет гололедица, видимость могут ухудшать поземки. Так что будьте осторожны!