Синоптики рассказали, какой будет в Прикамье погода в рождественскую ночь

Новый год встретил жителей Пермского края морозами. В новогодние каникулы они и не думают отступать.
Сегодня днем, 3 января, в Перми ожидается −18…-20 градусов, на севере региона и вовсе до −29 градусов, и лишь в южных районах края погода будет более мягкой: −10…-15 градусов ниже нуля.
День обещает быть светлым, с прояснениями, но с юга уже утром начнет наступать зона снегопадов, которая к вечеру доберется до Перми. Синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают о том, что на дорогах будет гололедица, видимость могут ухудшать поземки. Так что будьте осторожны!
Завтра, 4 января, снегопады продолжатся, и немного потеплеет: в Перми днем ожидается около −15, на юге края — до −7, на севере — до −20 градусов.
Такая погода продержится и 5 января, но в субботу, 6 января, снова похолодает. По прогнозам синоптиков, столбик термометра в Прикамье опустится до −24…-29 градусов. Так что, судя по всему, нас ждут традиционные рождественские морозы.