Завершился капремонт дома в Москве, где жил Юрий Никулин

«В 2023 году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда дом, в котором жил народный артист СССР Юрий Никулин, привели в порядок. Специалисты восстановили фасад, крышу, подъезд и подвальное помещение объекта, а также заменили инженерные системы. Был создан уникальный проект проведения работ по восстановлению объекта. Мастера подобрали максимально подходящие отечественные материалы и технологии», — говорится в сообщении.