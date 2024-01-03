Завершился капремонт дома в Москве, где жил Юрий Никулин

«В 2023 году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда дом, в котором жил народный артист СССР Юрий Никулин, привели в порядок. Специалисты восстановили фасад, крышу, подъезд и подвальное помещение объекта, а также заменили инженерные системы. Был создан уникальный проект проведения работ по восстановлению объекта. Мастера подобрали максимально подходящие отечественные материалы и технологии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе работ обновили фасад здания.
«На объекте промыли плоскости фасада от накопившихся загрязнений, восстановили кирпичную кладку и выветренные швы. На следующем этапе на места намокания нанесли антигрибковую и антикоррозионную защиту. После окончания комплекса подготовительных работ стены дома обработали гидрофобизирующей силиконовой эмульсией. Эта передовая технология позволяет надежно защитить фасад от агрессивного воздействия атмосферных осадков», — добавили в пресс-службе.
Как пояснили в фонде, 16-этажный кирпичный дом на углу ул. Большая и Малая Бронная был построен в 1968 году по индивидуальному проекту.