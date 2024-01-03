В Татарстане ожидаются метели, снежные заносы и до 18 градусов мороза

Вместе с тем профессор Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев объяснил, почему в целом 2024 год будет очень теплым. Январь в Татарстане при этом должен выдаться более снежным, чем обычно. Начало первого месяца года окажется на восемь градусов холоднее нормы.