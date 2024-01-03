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Гололедица, снег и до −16°С ожидается местами в Беларуси

МИНСК, 3 янв — Sputnik. На отдельных участках дорог республики в среду ожидается гололедица, об этом предупредили в Белгидромете.
Сейчас в Ричмонде: -3° 0 м/с 93% 760 мм рт. ст. +3°
Источник: Sputnik.by

В целом по стране ожидается облачная погода, во многих районах снег, местами слабая метель. По крайнему юго-западу мокрый снег, дождь. Днем в отдельных районах в южной части республики сильный снег.

В юго-западных районах местами слабый гололед. На отдельных участках дорог Беларуси гололедица.

Ветер восточный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха максимальная днем от 0 по западу Брестской области до −16°С по востоку Витебской и Могилевской областей.

Из-за погодных условий синоптики объявили на среду желтый уровень опасности.

В МЧС предупредили, что возможны следующие факторы опасности: затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, риск травматизма населения.