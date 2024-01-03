«Ухудшение метеорологической обстановки»: на Красноярский край надвигается метель

В самом Красноярске, по данным Гидрометцентра, 3 января ожидается ветер до 5−6 м/с. При этом в городе ощутимо похолодает: после сегодняшних −1 °C ночью температура воздуха опустится до −21,°C, а днем составит −19 °C.