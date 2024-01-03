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«Ухудшение метеорологической обстановки»: на Красноярский край надвигается метель

3 января в некоторых районах Красноярского края ожидается неблагоприятная и даже опасная погода.
Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 86% 760 мм рт. ст. +3°

Экстренное предупреждение об этом выпустило ГУ МЧС.

По прогнозам синоптиков, сегодня в центральных и южных районах ожидается очень сильный западный ветер с порывами до 25 м/с, метель и сильный снег. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с ухудшением метеорологической обстановки.

В ГУ МЧС жителей края просят учитывать данную информацию и соблюдать правила безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Спасатели напоминают, что в условиях плохой видимости автолюбителям необходимо строго соблюдать ПДД и не совершать опасных маневров.

В самом Красноярске, по данным Гидрометцентра, 3 января ожидается ветер до 5−6 м/с. При этом в городе ощутимо похолодает: после сегодняшних −1 °C ночью температура воздуха опустится до −21,°C, а днем составит −19 °C.