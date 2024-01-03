«Ухудшение метеорологической обстановки»: на Красноярский край надвигается метель

Экстренное предупреждение об этом выпустило ГУ МЧС.
По прогнозам синоптиков, сегодня в центральных и южных районах ожидается очень сильный западный ветер с порывами до 25 м/с, метель и сильный снег. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с ухудшением метеорологической обстановки.
В ГУ МЧС жителей края просят учитывать данную информацию и соблюдать правила безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Спасатели напоминают, что в условиях плохой видимости автолюбителям необходимо строго соблюдать ПДД и не совершать опасных маневров.
В самом Красноярске, по данным Гидрометцентра, 3 января ожидается ветер до 5−6 м/с. При этом в городе ощутимо похолодает: после сегодняшних −1 °C ночью температура воздуха опустится до −21,°C, а днем составит −19 °C.