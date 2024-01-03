Топ-5 главных новостей в Молдове 3 января

1. Резко упали денежные переводы из России в Молдову: Власти сначала их запретили, а теперь радуются, что «ручеек иссяк».
2. Курильщиков загнали под плинтус: Минздрав Молдовы представил карательный закон о запрете курения.
3. Главный герой фильма «Аферист из Tinder» встречал Новый год в Кишиневе: Он обманул женщин со всего мира на 10 млн евро — кого Леваев «раскручивал» в столице.
4. В Молдове резко упал евро: Пока диаспору не выпотрошат, курс евровалюты не поднимется.
5. Время стукачей: Молдавские СМИ топят друг друга, чтобы показать, кто из них самый «европеистый и западный».