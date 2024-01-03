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Топ-5 главных новостей в Молдове 3 января

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 3 января 2024 года.
Источник: Комсомольская правда

1. Резко упали денежные переводы из России в Молдову: Власти сначала их запретили, а теперь радуются, что «ручеек иссяк».

2. Курильщиков загнали под плинтус: Минздрав Молдовы представил карательный закон о запрете курения.

3. Главный герой фильма «Аферист из Tinder» встречал Новый год в Кишиневе: Он обманул женщин со всего мира на 10 млн евро — кого Леваев «раскручивал» в столице.

4. В Молдове резко упал евро: Пока диаспору не выпотрошат, курс евровалюты не поднимется.

5. Время стукачей: Молдавские СМИ топят друг друга, чтобы показать, кто из них самый «европеистый и западный».

экономика
валюта